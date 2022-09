Królowa Elżbieta nie żyje. Co dzieje się po jej śmierci? Operację "London Bridge" opracowano już w latach 60.

Śmierć królowej Elżbiety II to koniec epoki i wydarzenie o niebagatelnej wadze dla historii świata. Sama monarchini miała tego świadomość, więc jeszcze w latach 60. opracowano specjalne scenariusze na wypadek jej śmierci - stąd dzisiaj wszyscy powtarzają dwa sformułowania: "London Bridge" i "Spring Tide" . Operacja "London Bridge" to plan działania na śmierć królowej, "Spring Tide" - zapis procedur porządkujących wstąpienie na tron nowego monarchy, w tym wypadku Karola III .

"London Bridge" zakładał oczywiście kilka scenariuszy, w tym ten, w którym królowa umrze za granicą. Najbardziej wyszukany wariant operacji dotyczył odejścia królowej Elżbiety II w ukochanej Szkocji i niestety to właśnie on jest teraz realizowany. Dzień śmierci królowej to w planach operacyjnych "D-Day", a wszystko, co ma stać się po nim, oznaczono jako "D+1", "D+2" i tak dalej.