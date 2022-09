Królowa Elżbieta II nie żyje. Podano już datę pogrzebu monarchini

RIP 13 min. temu zgłoś do moderacji 27 3 Odpowiedz

Nie wiem Dlaczego, ale nie dało się jej nie lubić. Miała to coś… to jest ogromna strata dla Brytyjczyków. To upadek monarchii. Ona swoją służbę sprawowała godnie przez kilkadziesiąt lat. Przymykała oczy na dużo rzeczy, zawsze dumnie i z klasa reprezentując swoj kraj. To jest niesamowita umiejetność.