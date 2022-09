Książę Karol ŻEGNA Elżbietę II w poruszającym oświadczeniu: "Chwila największego smutku"

Ola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę że oni się trochę tego spodziewali, przez wiek królowej, on chyba w tym wszystkim jednak trochę się cieszy, że w końcu tym królem zostanie. Ja się zastanawiam dlaczego nie przeszło od razu na Williama, jest młodszy, w tym wieku co książę (król) Karol to już bym wolała sobie w spokoju żyć i odpoczywać a nie jeszcze obowiązki spełniać i być stale na świeczniku