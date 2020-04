KRRiT wreszcie reaguje na udawany atak paniki Filipa Chajzera. "Nadawca powinien uwzględniać różne stopnie wrażliwości odbiorców"

Swójnick 59 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

A Ohme, super psycholożka jeszcze mu przyklaskuje, przeczytam z jej dzieła stworzonego z Kinią pół strony, no nie dało się więcej, ale one myślały, że te durne babiszony wszystko łykną, pisarki my was mamy w głębokim poważaniu, pamiętaj jutro jakaś inna może chwalić się twoją torebką....