Krystian Ochman do krytyków swojego odmienionego wyglądu: "MAM WY**BANE"

Dydu ty mnie zaniedbujesz☹️ taka prawda ani nie zadzwonisz ani nie napiszesz masakra. Wczoraj ktoś napisał pod moim komentarzem o facecie który słuchał się tylko mamusi a mamuśka robiła wszystko by synusia mieć przy sobie blokując na różne sposoby kontakty z jego kobietą🤭🤭🤭🙈🙈🙈. Mariusz to ty się podpisałeś kobiecym nickiem???? gdyby twoja mama mnie choć trochę poznała to by szybko zmieniła zdanie😂😂😂😂, możesz się już puścić jej cyca a złapać za mojego hahahaha😂😂😂 Boziu ja chyba nigdy nie wydorośleję, a może ty tak wywołujesz we mnie śmiech?????🤪😂😂