Krystian Ochman już ma NOWĄ NARZECZONĄ? Wygadał się jeden z dziennikarzy...

A co to za news? Facet wolny zapoznał kobietę i być może się oświadczył, a być może nie...bo news od dziennikarza.. głupszego artykułu dawno nie było. Co to za sensacją? Ma kobite to ma, nie ma to nie ma...bezsensu.