Krystyna Janda JEST ZASTRASZANA. Pokazała druzgocącą wiadomość. "Zasypiemy ją pod płotem..."

kotprezesa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To zapewne sms od jakiegoś zagorzałego katolika. Masakra co Ci ludzie mają w głowie. Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi ale pisanie tego typu treści to niestety są groźby karalne i tak należało by nagrodzić autora