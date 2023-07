Tabloid uderza w Krystynę Jandę. Zakpiono z jej "DZIURAWYCH BUTÓW". Aktorka pokusiła się o ciętą ripostę

Krystyna Janda wielokrotnie udowodniła, że nie bierze jeńców, jeśli chodzi o manifestowanie swoich poglądów. Bezpardonowymi wypowiedziami aktorka niejednokrotnie sprowadzała na siebie kłopoty. Jak powszechnie wiadomo, zaangażowana w kwestie polityczne gwiazda bynajmniej nie kryje się ze swoją awersją do partii rządzącej i często zdarza jej się w nią bezpośrednio uderzać, sama stając się dla niej celem ataków. Doszło do tego, że 70-latka jest przekonana, iż PiS próbuje przyczynić się do jej upadku, aby zbić kapitał wyborczy na głośnej historii.