Krystyna Janda węszy spisek władz: "Dziś rano badali mnie alkomatem. CZEKALI NA MNIE"

Znaczna część wywiadu poświęcona jest przemyśleniom Jandy na temat tego, co zostawi po sobie dla przyszłych pokoleń i co ma jeszcze do zrobienia na ziemskim padole. Aktorka zauważa przy tym z pewnym rozczarowaniem, że czasy jej gwiazdorstwa przeminęły, a młodsze pokolenie bije pokłony już innym, nowym artystom. Dziś legendarnej aktorce pozostało więc już harować - czy raczej: służyć - na deskach teatru.

Kiedyś byłam gwiazdą. Teraz służę innym, tu w teatrze. Jestem do dyspozycji. Wykonuję zadanie. Mam odpowiedzialność. (...) Na egzaminach w szkołach teatralnych młodzi podobno nie wiedzą, kim jesteśmy, my z tamtych pokoleń. Mają nowe idee, nowych ludzi, których podziwiają, nowych bogów. Jestem ze świata, który odchodzi. Moim jednym obowiązkiem jest zostawić go uporządkowanym. Jakiś czas temu siadłam w kulisach, czekałam na wejście na scenę. Młoda aktorka wykrzyknęła nagle: "Pani Krystyno, jak pani dziś wygląda! Jak jakaś gwiazda filmowa!". Śmialiśmy się długo z Piotrkiem Machalicą. Piotra już nie ma. To jest prawdziwa rana! Rozumie to pani?