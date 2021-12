Krystyna Janda wyznaje, że BAŁA SIĘ CHODZIĆ ULICAMI po aferze szczepionkowej: "Nagle się okazało, że jesteśmy jakimiś POTWORAMI"

Krystyna Janda należy niewątpliwie do ścisłej czołówki najgłośniejszych przeciwników polityki rządu PiS. Aktorka korzysta z każdej możliwej okazji, aby napiętnować działania władzy, gdy więc przed rokiem powinęła jej się noga w ramach głośnej "afery szczepionkowej", prawa strona mediów ochoczo zaczęła wieszać na niej psy. Teraz gdy wszyscy chętni mieli już okazję otrzymać szczepionkę w odpowiednim terminie, Janda raz jeszcze zasiadła do wywiadu z Newsweekiem, aby napsuć nieco krwi Morawieckiemu. Naturalnie do przeprowadzenia tej rozmowy trudno było o lepszego kandydata niż Tomasz Lis .

Mało jem ostatnio. Ktoś mi wytłumaczył, że głodówka jest bardzo zdrowia, i miał rację. Nawet na poprawę nastroju. Jak kupię bochenek chleba, to go dzielę i zamrażam. Na tydzień wystarcza. Ale ceny rosną. Widzę starszego pana w sklepie, który ogląda drożdżówki i pyta, ile kosztuje ta, a ile tamta. Gdy mówię, że mu kupię, zgadza się. Patrzę na koszty stałe teatrów, na prognozy rachunków za prąd, na koszty pensji. Ja dam sobie radę, samotna kobieta nie potrzebuje dużo. Ale ludzie w swojej masie są przygnębieni, nie uśmiechają się do siebie. To niby banały, ale katastrofa wisi w powietrzu, nastrój leży - czytamy.