Kryzys w związku Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez?! Matka piłkarza wkracza do gry. Udzieliła wywiadu...

Związek Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez wisi na włosku? Tak twierdzą portugalskie media

Powodem zgrzytów miał być rozrzutny tryb życia byłej ekspedientki, który miał tylko przybrać na sile od ich przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Według medialnych doniesień sportowcowi przestało odpowiadać to, że Rodriguez trwoni jego fortunę na swoje fanaberie, narażając przy tym jego reputację na szwank.

Ronaldo nie jest szczęśliwy. Georgina spędza całe dnie w galeriach handlowych. To jest właśnie jeden z powodów ich kryzysu. Nie zważa na to, ile wydaje pieniędzy. A co najgorsze, myśli, że jest na poziomie Cristiano. Stawia się na piedestale, co irytuje piłkarza - mówił na antenie dziennikarz Daniel Nascimento w portugalskim programie "Noite das Estrelas".