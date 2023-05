Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez ucinają plotki o KRYZYSIE. Opublikowali wymowne zdjęcie (FOTO)

W ostatnich tygodniach w mediach nie brakowało doniesień na temat rzekomego kryzysu w związku Georginy Rodriguez i Cristiano Ronaldo. Choć patrząc na instagramowe profile pary, ich wspólne życie z powodzeniem można by uznać za bajkę, wiele wskazuje na to, że w rzeczywistości ich relacja może być daleka od ideału. Niedawno prowadzący portugalskiego programu "Noite das Estrelas" na antenie stwierdził na przykład, że Ronaldo "ma dość" partnerki i wcale nie zamierza jej poślubić. Obecny w studiu dziennikarz Daniel Nascimento donosił, iż przyczyną kłopotów w związku pary ma być zachowanie Georginy.

Piłkarza wyjątkowo irytuje ponoć fakt, iż od czasu przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej jego partnerka spędza całe dnie w galeriach i kompletnie nie zwraca uwagi na to, ile wydaje. Jakby tego było mało, wcześniej "Mundo Deportivo" informował o dość chłodnych relacjach Rodriguez z matką Cristiano, która jest piłkarzowi szczególnie bliska. Celebrytka miała na przykład wynieść do garażu obraz przedstawiający Ronaldo i jego mamę i w jego miejsce powiesić swój portret...