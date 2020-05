Krzysztof Cugowski nie martwi się o pieniądze: "Mogę nie grać i JAKOŚ PRZEŻYJĘ"

Epidemia koronawirusa wywróciła do góry nogami plany artystom na całym świecie. Choć w Polsce rząd powoli ogranicza obostrzenia, które miały na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, branża kulturalna jeszcze długo nie wróci do pracy na obrotach sprzed paru miesięcy. To duży cios choćby dla aktorów, którzy od marca nie występują w teatrach i dopiero powoli wracają na plany seriali i filmów. Wielu z nich nie ukrywa, że przez koronawirusa znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.