Krzysztof Cugowski ponownie zabrał głos w sprawie emerytury. Jest wyższa niż przed laty. "Z DUMĄ PRAGNĘ OGŁOSIĆ..."

Krzysztof Cugowski niedawno otwarcie opowiedział o swoim życiu i karierze w książce "Śpiewanie mnie nie męczy - Cugowski rozmawia z Sierockim". W wywiadzie odniósł się również do tematu swoich zarobków oraz niskiej emerytury, o której kiedyś było głośno.

Krzysztof Cugowski ma już wyższą emeryturę

Frontman Budki Suflera od 9 lat otrzymuje emeryturę. W 2018 roku w rozmowie z "Na żywo" wyjawił, że dostaje "tysiąc złotych z kawałkiem". Jego wypowiedź co jakiś czas jest przypominana przed media. Z nowej książki dowiadujemy się, że Cugowski nie jest tym zachwycony.

To jest chore. [...] Poszło to sobie w świat i teraz, gdy tylko ktoś nie ma o czym pisać, to wyciąga kwestię emerytur artystów. [...] Wszyscy, którzy się tym, czyli graniem, parali w PRL-u, mają tak samo. Ten zawód przecież nie istniał! - grzmi w rozmowie z Markiem Sierockim.