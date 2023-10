Krzysztof Ibisz w ŻAŁOBIE. Prezenter we wzruszających słowach POŻEGNAŁ "zastępczą mamę". "Odpocznij po tych trudach ostatnich lat" (FOTO)

Krzysztof Ibisz niewątpliwie jest jednym z najpopularniejszych polskich prezenterów. Mimo że dziennikarz może pochwalić się dość burzliwym życiem prywatnym, to niechętnie wpuszcza do niego media. Co prawda co jakiś czas publikuje kadry z życia codziennego na Instagramie, ale chętniej rozprawia o różnych projektach zawodowych. Tym razem Ibisz pozwolił sobie jednak na trochę "prywaty", bo najnowszy post w sieci, poświęcił zmarłej żonie ojca.