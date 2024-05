Krzysztof Rutkowski zapytany o to, ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć. Padła konkretna kwota (WIDEO)

Krzysztof Rutkowski ujawnia, ile trzeba zarabiać, by godnie żyć

Oczywiście my prowadzimy firmę, mamy inne wydatki inne zyski. Są sytuacje, kiedy jedna faktura, którą wystawiamy, sięga miliona złotych. Takie sytuacje też są. Nie jest to zawsze, to się zdarza kilka razy w roku, kiedy mamy tego rodzaju robotę, ale są to roboty, które wymagają dużej ilości zaangażowanych ludzi. W związku z tym my inaczej podchodzimy do pieniądza. My nie pochodzimy do tego, że nam musi starczyć dwadzieścia, trzydzieści czy pięćdziesiąt. My robimy również inwestycje. To inna skala porównawcza, ale przeciętny Polak, gdyby miał dwadzieścia tysięcy złotych, może godnie żyć - podsumował detektyw w rozmowie z reporterką Pudelka.