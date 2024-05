Krzysztof i Maja Rutkowscy błyszczą z rodziną na 18. urodzinach Pudelka (ZDJĘCIA)

Pełnoletność to kluczowy moment w życiu każdej osoby, oznaczający przejście do dorosłości. Tak ważne wydarzenie postanowiliśmy celebrować z prawdziwą pompą i przepychem. 23 maja w warszawskim klubie Niebo zorganizowaliśmy drugą edycję imprezy Pudelek Pink Party. To jednak nie koniec atrakcji, bowiem przygotowaliśmy też specjalny plebiscyt, w którym wyłoniono "Ulubieńca Czytelników". Trzeba przyznać, że frekwencja dopisała. Tłum celebrytów pojawił się na naszej ściance, gdzie mógł zaprezentować szykowne kreacje. Podczas imprezy dało się wypatrzeć m.in. Marcina Hakiela z ciężarną Dominiką.