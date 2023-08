Krzysztof Skiba i jego żona otwierają się na temat RÓŻNICY WIEKU. "Za 20 lat będę się opiekować TYM PANEM"

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska otwierają się na temat różnicy wieku. Kobieta jest od muzyka o 26 lat młodsza

Ja sobie zdaję z tego sprawę, to jest kwestia odpowiedzialności, ale tak samo może być, mając faceta w moim wieku - może mieć wypadek, trafi na wózek... To ja mam wtedy powiedzieć: "Sorry, jesteś na wózku..."? - kontynuowała 32-latka, wyjaśniając:

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska ujawniają, o co się kłócą

Okazuje się, że to właśnie na tym szczeblu dochodziło u zakochanych do największych kłótni. Karolina wyjaśniła bowiem, że małżonkowie kłócą się albo o to, że "przesadza" i dba o to, żeby Krzysztof pił więcej wody, a także gani małżonka, że chodzi po domu w butach.