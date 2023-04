Krzysztof Skiba wtula się w ukochaną, pozując na tle panoramy Chicago (FOTO)

Ostatnimi czasy rodzime media rozpisują się o Krzysztofie Skibie głównie w kontekście jego życia osobistego. Przypomnijmy, że lider Big Cyc w ubiegłym miesiącu oficjalnie rozwiódł się z żoną, a już od jakiegoś czasu układa sobie życie u boku młodszej o 26 lat ukochanej, Karoliny Kempińskiej. Związek Skiby i jego nowej wybranki zdaje się wręcz rozkwitać - niedawno w rozmowie z Eską para zapowiedziała na przykład, że już szykuje się do ślubu. Zakochani niemal na każdym kroku przypominają światu o łączącym ich uczuciu i to nie tylko w kolejnych wywiadach. Para na co dzień ochoczo udostępnia również w sieci romantyczne zdjęcia, dołączając do nich podniosłe, miłosne deklaracje.

Krzysztof Skiba pozuje z ukochaną w Chicago

W ostatnich dniach na profilach Skiby i jego partnerki można było podziwiać relacje z ich podróży do USA. Para wybrała się do Chicago w związku ze specjalnym koncertem z okazji 35-lecia istnienia Big Cyc i korzystając z okazji, postanowiła nieco pozwiedzać. Zakochani odwiedzili m.in. muzeum Harry'ego Pottera, wspólnie wdrapali się także na 103. piętro drapacza chmur, co uczcili rzecz jasna pamiątkowymi zdjęciami.

W środę ukochana Skiby pochwaliła się instagramowym obserwatorom kolejną fotografią w towarzystwie partnera. Tym razem para postanowiła uwiecznić swoją miłość na tle nocnej panoramy Chicago.

Na wspomnianym ujęciu możemy podziwiać, jak para wymienia czułości na tle rozświetlających nocne niebo chicagowskich wieżowców. Skiba podczas sesji wyraźnie dał się ponieść chwili - muzyk z zamkniętymi oczami wtulił się bowiem w ukochaną i złożył pocałunek na jej policzku. Karolina objęła zaś partnera ramieniem, przy okazji grając nogą do obiektywu.

Wygląda na to, że zdjęcie na tle panoramy Chicago było jednym z ostatnich postów pary z wyprawy za ocean. Zaledwie kilka godzin później ukochana Krzysztofa Skiby opublikowała na InstaStories ujęcia z tamtejszego lotniska, wyraźnie dając tym samym do zrozumienia, że nadszedł czas powrotu do Polski.

Zobaczcie, jak Krzysztof Skiba wtula się w ukochaną na tle panoramy Chicago.

