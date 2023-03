Krzysztof Skiba ROZWIÓDŁ SIĘ z żoną po ponad 30 latach małżeństwa! Radośnie ogłasza: "Jestem już WOLNYM człowiekiem"

Krzysztof Skiba chwali się relacją z 32-latką

Od tamtej pory Skiba zdążył wrzucić na instagramowy profil kilkanaście zdjęć z młodszą o 26 lat ukochaną , zapewniając o sile łączącego ich uczucia, udzielić z nią wspólnego wywiadu , a nawet zabrać do "Dzień Dobry TVN". O ich związku zdążyła wypowiedzieć się także niejednokrotnie sama wybranka serca Krzyśka.

Krzysztof Skiba rozwiódł się z żoną po ponad 30 latach małżeństwa

Jak się właśnie okazuje, muzyk w końcu na dobre może zamknąć etap, w którym był mężem Renaty, bowiem 13 marca ich małżeństwo oficjalnie przeszło do historii. Wbrew temu, co przewidywał Krzysztof, udało im się rozwieść już na pierwszej rozprawie.

Jakiś cień szansy istnieje, że to na jednej rozprawie się skończy, ale coś mi mówi, że nie do końca, że przynajmniej jeszcze jedna, kolejna rozprawa będzie. Zobaczymy, ale żadna ze stron już nie chce tego ciągnąć - mówił jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem", tłumacząc, że pomiędzy nim a kobietą, z którą spędził ponad 30 lat , występują "różnice zdań" w sprawach majątkowych:

Mediacje nie przyniosły efektów, bo są różnice zdań dotyczące majątku i jak zawsze te sprawy są najtrudniejsze. Ale obie strony już dojrzały do rozwodu i dążą do niego. Nie mam praktyki rozwodowej i trudno mi powiedzieć, jak to będzie. Być może będzie musiał jeszcze jakiś inny mediator wkroczyć.