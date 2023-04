Krzysztof Skiba podbija Chicago u boku młodszej o 26 lat partnerki. Karolina Kempińska zapewnia: "MIŁOŚĆ STULECIA" (ZDJĘCIA)

Krzysztof Skiba nie tak dawno rozwiódł się z żoną, a już szykuje się do kolejnego ślubu . Jego wybranką jest 26 lat młodsza Karolina Kempińska , która towarzyszy muzykowi w czasie występów. Tym razem para wybrała się wraz z zespołem Big Cyc do USA , gdzie w Chicago odbył się koncert z okazji 35-lecia istnienia grupy .

Z okazji jubileuszu zespołu Big Cyc wystąpił w Chicago. Dla Karoliny Kempińskiej i Krzysztofa Skiby była to też świetna okazja do zwiedzania. Z fanami podzielili się zdjęciami z Muzeum Horroru, sklepu muzycznego The Alley Chicago Store oraz muzeum Harry'ego Pottera.