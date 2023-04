Ukochana Krzysztofa Skiby BEZ MAKIJAŻU. Twierdzi, że telewizja przekłamuje jej wygląd: "Nie mogłam się poznać" (FOTO)

Partnerka Krzysztofa Skiby pokazała się bez makijażu

Dwie odsłony (koncertowa i w trasie), 20 min różnicy - pisze Karolina i kontynuuje: Szczerze mówiąc, wolę się w tej drugiej: naturalnej, bez makijażu i filtrów. Kiedyś wyjście do grupy ludzi bez podkładu wydawało mi się czymś trudnym, teraz pokochałam się w tej młodziej wyglądającej, delikatniejszej wersji i wolę tak chodzić 90 proc. czasu, chyba miłość tak działa na człowieka - zastanawia się nad zmianą podejścia, dodając: Poza tym makijaż dobrze wykonany dodaje urody, nie można zaprzeczyć, ale niepasujący do typu potrafi nas oszpecić.

Karolina Kempińska ubolewa nad tym, jak wygląda w telewizji. Nie może sama siebie rozpoznać

W dalszej części młodsza od Skiby o 26 lat kobieta rozwija wątek swojego wyglądu. Według niej i ponoć spotykanych przez nią osób to, jak prezentuje się w rzeczywistości, znacznie odbiega od tego, jak wygląda w telewizji. Kempińska niekiedy ma nawet problem z tym, by samą siebie rozpoznać na ekranie.

Co kogoś spotykam na koncertach czy stacjach benzynowych, mówi: "Boże, jak Pani dobrze wygląda na żywo, co to się zadziało w telewizji" - przytacza komentarze pod swoim adresem. I to, że telewizja dodaje parę kilogramów, nie powinno mnie szokować, ale rzeczywiście za nic nie mogłam się poznać na ekranie i na swój sposób zachwiewa to potem pewność siebie - wskazuje.