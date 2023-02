Krzysztof Skiba "szuka inspiracji" na całuśnej randce z młodszą o 26 lat Karoliną (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna życie prywatne Krzysztofa Skiby pozostawało w sferze dalekiej od świateł reflektorów i plotkarskich portali. Sytuacja ta zmieniła się jednak diametralnie, gdy muzyk poznał młodszą od siebie o całe 26 lat Karolinę. Udzielił później wywiadu Gazecie Wyborczej, w którym to wytłumaczył, że związek z młodszą kobietą umotywowany jest potrzebą poszukiwania "inspiracji" i chęcią uniknięcia losu swoich kolegów, którzy "pozostają w wieloletnich związkach i się w nich męczą". Jak można się domyślić, szczególnie mało wyszukane nawiązanie do rozstania z żoną Renatą nie bardzo przypadło publice do gustu.