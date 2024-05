Krzysztof Skórzyński nagle opuścił studio "Dzień dobry TVN": "Zostawiam Ewę"

Krzysztof Skórzyński nagle zniknął z anteny "Dzień dobry TVN"

Zgodnie z zapowiedzią do Ewy Drzyzgi dołączył Mateusz Hładki, z którym przystąpiła do dalszego prowadzenia programu. Sytuacja została oczywiście zaplanowana przez produkcję, a wszystko po to, aby Krzysztof Skórzyński dołączył do Sandry Hajduk na plaży nad Wisłą.