Krzysztof Stanowski, czyli Khris Stan Khan, WRÓCIŁ z wyprawy do Indii. Fani powitali go na lotnisku TANECZNYM KROKIEM (WIDEO)

W drugiej połowie maja Krzysztof Stanowski opublikował w sieci materiał poświęcony Natalii Janoszek i jej rzekomym kłamstwom na temat kariery w Bollywood. Aktorka długo milczała, jednak w końcu postanowiła się bronić. Sprawa trafiła już do sądu.

Mimo że celebrytka starała się przedstawiać dowody potwierdzające prawdziwość istnienia jej kariery w Bollywood, to dziennikarz nie dawał za wygraną i wciąż komentował jej dorobek w mediach. W końcu otrzymał zakaz publikacji na jej temat.

Krzysztof Stanowski udał się do Indii

A jednak mimo orzeczenia sądu o zakazie publikowania dla Stanowskiego materiałów o Natalii Janoszek, które mogłyby naruszyć jej dobra osobiste, dziennikarz zarzeka się, że dowiedzie prawdy. By zbadać kwestię jej kariery w Bollywood, udał się nawet do Bombaju, gdzie robił sondę uliczną. Zaczepieni przez niego Hindusi nigdy nie słyszeli o naszej rodaczce, niekoniecznie musi to jednak znaczyć, że faktycznie nie gra w tamtejszych filmach.