Krzysztof Stanowski KPI z Edwarda Miszczaka. Zarzucił mu OGŁUPIANIE widzów

Persony takie jak Miszczak istnieja by realizowac wole korporacji. Jezeli robia go dobrze, to zostaja. Spojrzcie co sie stalo z kanalem History np. Oni stosuja taka retoryke, ze prosci ludzie zaczynaja wierzyc we wszelkie bzdury. Jest to celowe oglupianie. Tak samo z jedzeniem i innymi sferami zycia. Madrzy obywatele to zagrozenie. Chociaz z drugiej strony, czy jestes "madry" czy "glupi" jestes kazdego dnia manipulowany z prawa i lewa. Ciezko sie polapac.