Krzysztof Stanowski NABIJA SIĘ z Blanki Lipińskiej: "Gdyby nie wyjechała z Puław, nie spotkałyby jej te wszystkie rozczarowania"

Blanka Lipińska urodziła się i dorastała w Puławach na Lubelszczyźnie . Po liceum ukończyła studium kosmetyczne i pracowała jako wizażystka oraz... hipnotyzerka. Mając niecałe 20 lat, wyjechała do Warszawy, a później osiedliła się w Trójmieście, gdzie obracała się w towarzystwie związanym z sopockimi klubami i KSW .

Aktualnie 38-latka podróżuje wraz z ukochanym po Stanach Zjednoczonych. Niestety wygląda na to, że długo wyczekiwany wyjazd nie spełnił jej oczekiwań. Już na pokładzie samolotu celebrytkę wyprowadziły z równowagi kiepskie posiłki oraz skromny wybór luksusowych trunków.

Nieudana wyprawa Lipińskiej i komentarz Stanowskiego

Czarę goryczy przelała jednak wyprawa do Monument Valley. Nie dość, że pogoda nie dopisała, to jeszcze jeden z punktów wycieczki wyjątkowo rozczarował Blankę. Mowa o Forrest Gump Point na autostradzie 163, gdzie nakręcono słynną scenę biegu z kultowego filmu z Tomem Hanksem. Lipińska stwierdziła, że rzeczywistość znacznie odbiega od tego, co widziała na ekranie.