Krzysztof Stanowski sugeruje, że Natalia Janoszek sama stworzyła sobie stronę na Wikipedii. Przedstawił "dowody" (FOTO)

Panie Stanowski! Z reguły nic nie komentuję Pierwszy odcinek z serii był ciekawy i dał mi dużo do myślenia. Niepojęte algorytmy YouTuba zaprowadziły mnie na tę stronę. Jednak serial, który Pan zapowiada, formę którą Pan założył budzi mój niesmak. Trochę przypomina to "naganianie gawiedzi" do naganiania kasy. Sprawia Pan wrażenie b. inteligentnego ( to dla Pańskiego ego) i sprytnego (to nie). Już Pan udowodnił a przynajmniej przedstawił swoją wersję, z której wnioski każdy sam sobie wyciągnie. Ale co Pan chce dalej udowadniać czy może pokazywać? Wiem , że pisać można wszystko i ktoś da wiarę lub nie. Jestem lekarzem. Nie wymyśliłem tego i z mojego, zawodowego punktu widzenia myślę, że widoczne mogą być błyski czerwonych sygnałów. No chyba ,że w Waszym środowisku to jest norma i nie ma granic. Pozdrawiam