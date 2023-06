Podjęto decyzję w sprawie Natalii Janoszek. Redaktorzy Wikipedii są zgodni

Gdy w drugiej połowie maja Krzysztof Stanowski wypuścił do sieci materiał poświęcony Natalii Janoszek, w show biznesie zawrzało. Dziennikarz zarzucił rzekomej gwieździe Bollywood, że tak naprawdę to nikt nie słyszał w Indiach o jej niesamowitych dokonaniach w przestrzeni artystycznej. Był to cios o tyle bolesny, że właśnie bollywoodzka kariera była głównym argumentem podpierającym obecność Janoszek na warszawskich ściankach i czerwonych dywanach. Co prawda celebrytka już zapowiedziała, że będzie walczyć o swoje dobre imię przed obliczem sądu, jednak Stanowski niespecjalnie zląkł się wizji ewentualnego procesu.