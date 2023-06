TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Stanowski odpowiada Natalii Janoszek: "Miałem nadzieję, że ze wstydu zakopała się pod ziemię"

Kariera Natalii Janoszek rozwijała się z zawrotną prędkością... aż do czasu. W maju Krzysztof Stanowski postanowił zdemaskować celebrytkę, przedstawiając w internetowym materiale dowody na to, że jej opowieści o niesamowitej karierze w Bollywood są wyjątkowo przerysowane.

Natalia Janoszek zapowiedziała, ze pozwie Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztof Stanowski odpowiada na oświadczenie Natalii Janoszek

Serial sądowy, który przed nami, może być najchętniej oglądaną produkcją w życiu tej blagierki. Już miałem nadzieję, że ze wstydu zakopała się pod ziemię, ale ktoś jednak wziął szpadel i tę chodzącą żenadę wydobył ponownie na powierzchnię. Ale bardzo mnie to cieszy, bo będzie okazja, by regularnie - o ile rozprawy będą regularne - przypominać ludziom, by nie wierzyli w te wszystkie zmyślone gwiazdy. Będzie to też nauka dla naśladowczyń, że kłamstwo ma krótkie nogi, jeszcze krótsze niż Janoszek - przekazał nam Krzysztof Stanowski.