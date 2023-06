Natalia Janoszek "udowadnia" swoje osiągnięcia i uderza w Krzysztofa Stanowskiego: "Manipulował i publikował nieprawdę" (ZDJĘCIA)

Pod koniec maja Krzysztof Stanowski rzucił prawdziwą "bombę" i w jednym z odcinków "Dziennikarskiego zera" podjął próbę przesiąkniętej sarkazmem demaskacji Natalii Janoszek . Gwiazdor Kanału Sportowego w swoim materiale postawił tezę, że bollywoodzka kariera uczestniczki "Tańca z gwiazdami" została zmyślona , a filmy, których zagrała porównał do najgorszej jakości paradokumentów .

Okazuje się, że do zakończenia konfliktu tych dwojga prawdopodobnie jeszcze daleko. Dość niespodziewanie Natalia Janoszek postanowiła po raz kolejny odnieść się do szerzonych przez Krzysztofa Stanowskiego informacji. Celebrytka nawiązała do treści zaprezentowanych w szokującym materiale, a następnie przedstawiła "dowody", które miały obalić tezę dziennikarza o jej zmyślonej karierze w Bollywood.