Krzysztof Stanowski zaprosił Samuela Pereirę. Widzowie nie są zadowoleni: "Kolejny poziom ŻENADY". Dziennikarz odpowiedział

Po wielu tygodniach oczekiwania, na dobre wystartował szumnie zapowiadany projekt Krzysztofa Stanowskiego, Kanał Zero. Dziennikarz przygotował dla swoich widzów mocne otwarcie - wraz z Robertem Mazurkiem przeprowadził wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą . Rozmowa dziennikarzy z głową państwa do dziś zebrała już ponad 2,7 mln wyświetleń, a także wywołała masę skrajnych emocji - w sieci nie brakowało zarówno pochwał, jak i słów krytyki pod adresem dziennikarzy. Autorką jednego z ostrzejszych komentarzy jest Kinga Rusin, która porównała wywiad do " zabawy z polityczno-wyborczo-pisowską wkładką".

Samuel Pereira kolejnym gościem Krzysztofa Stanowskiego. Internauci komentują

Jaki kanał tacy goście. Kończę z wami; Brawo! Osiągnął Pan kolejny poziom żenady! A jestem pewna, że nie powiedział Pan ostatniego słowa!; Fajnie, jestem ciekawa profilu odbiorcy tej żenady; Czekam jeszcze na zaproszenie Adamczyka, Rachonia, Kłeczka i Sakiewicza; Dzięki za ostrzeżenie ; To żart czy kompromitacja?; Naprawdę to nie idzie w dobrym kierunku. Żenada! - pisali internauci.

Krzysztof Stanowski zdradza, czy zaprosił Donalda Tuska na wywiad

To oczywiste, że gdyby tylko któryś z nich chciał przyjść, to wywróciłbym ramówkę do góry nogami, żeby znalazł się czas antenowy - odparł założyciel Kanału Zero.