Krzysztof Stelmaszyk otwiera się na temat seksu w dojrzałym wieku. Mówi o potrzebie namiętności

Krzysztof Stelmaszyk poruszył temat seksu

W niedawno udzielonym wywiadzie ten temat poruszył także Krzysztof Stelmaszyk. Znany z takich produkcji jak: "Złotopolscy", "Listy do M. 2" czy "39 i pół" aktor, odnosząc się do scen erotycznych , które odgrywa w nowym filmie Katarzyny Rosłaniec , "Jezioro Słone", wypowiedział się w kwestii seksu na późniejszym etapie życia. W rozmowie z "Plejadą" 64-latek stwierdził, że tabuizowanie tej sfery życia jest źródłem wielu problemów:

Przez setki lat byliśmy uciemiężeni tym tematem. Narobiło to wiele szkód w relacjach i życiorysach. Czas najwyższy, by seks przestał być tematem tabu. Przecież on jest ważną częścią relacji międzyludzkich. Powinniśmy o nim rozmawiać, a nie wstydzić się tego - apeluje aktor i do daje: Tylko w ten sposób możemy zrozumieć pewne sprawy, pomóc sobie lub innym, coś uzdrowić. Zamiatanie tego pod dywan i udawanie, że ten temat nie istnieje lub nas nie dotyczy, nie przyniesie nic dobrego.