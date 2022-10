Ksiądz gorzko o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "Ja bym się tak NIE CHWALIŁ WIARĄ. I on rozbił małżeństwo, i ona"

To chwalebne, choć do komunii pójść nie mogą. Są w związku niesakramentalnym. To ich decyzja, a ja jako człowiek nie mam ich prawa oceniać, bo każdy jest kowalem swego losu i szczęścia. Ale też patrząc na to oczami duchownego, nie ma się tu co zachwycać. Co innego upaść, a co innego trwać w upadku. No ale czasem rozwodnicy żyją ze sobą jak brat z siostrą, a tu jest ciągle okazja do grzechu. Nie ma co tu naśladować - kwituje nieco zawiedziony.