Książę Albert z Monako jest ZARAŻONY koronawirusem

Tarcza Antykryzysowa to Janosikowa pomoc w wykonaniu premiera "niech zap...ja za miske ryzu" Morawca. Kradzież w biały dzień i w świetle prawa. Zabiorą nam 20% pensji za to że nie możemy i nie mamy gdzie pracować. Bezzwrotnie. Pożyczki dla firm na 5 tysięcy zł jednorazowo to jakiś żart. Czynsz za mikro lokal w warszawie to 10 tysiecy miesiecznie. Podobnie kosztują miesięczne podatki i składki malej jednoosobowej firmy. A oni mówią że to po to aby nie zwalniać pracowników. Jeden pracownik na najnkzsza krajowa to ponad 3 tysiace obciazenia dla pracodawcy. Miesiecznie. A za te pieniafze i tak nikt nje chce pracowac. No chyba że płaci się ludziom naprawdę po misce ryżu. Wszystkie kraje dają i ułatwiają pracownikom i pracodawcom. Polski rząd kradnie i utrudnia. A jak daje to szmatę i ochlap, którym można się najwyżej udlawic.