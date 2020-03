Żona zarażonego koronawirusem piłkarza Juventusu jest w 4. miesiącu ciąży: "To absolutnie PRZERAŻAJĄCE"

Uwaga 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

UWAGA WIERNI i NIEWIERNI! Niedlugo sprobuje was pokonac nuda i zniecierpliwienie ta kwarantanna. Tak sie sklada, ze uczucia te splyna na nas w sam najgorszy moment dla ilosci zarazen. Nie dajcie sie wrazeniu i przyzwyczajeniu do sytuacji. Bedzie was korcilo myslenie- a chu.. jakos to bedzie, przeciez nie zostane miesiaca albo dwoch w domu. Wytrzymajcie ta trudna sytuacje a bedziecie sluchac w wiadomosciach o tysiacach zarazonych ale nie o sobie samych. Pamietajcie, lezenie w izolacji w szpitalu i umieranie nie daj boze tez samemu to jest jeden z najgorszych scenariuszy.