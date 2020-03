Książę Andrzej randkował z modelką w Pałacu Buckingham. Pozwalał jej siadać na królewskim tronie...

Chociaż dziś trudno w to uwierzyć, książę Andrzej od zawsze uchodził za kobieciarza. Po rozwodzie z Sarah Ferguson media przypisywały mu liczne romanse, w tym m.in. z Kylie Minogue czy Demi Moore. Okazuje się również, że książę Yorku chętnie wykorzystywał królewskie pochodzenie w kolejnych miłosnych podbojach.

Jak donosi The Sun, w 2000 roku Andrzej spotykał się z amerykańską modelką Caprice Bourret. W trakcie trwającej całe dwa miesiące znajomości księciu zdarzyło się zapraszać swoją wybrankę na randki na królewskim dworze, a przy każdym starannie zadbał o to, by czuła się w murach pałacu odpowiednio swobodnie.