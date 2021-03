Książę Filip przewieziony karetką do innego szpitala

Dwa tygodnie temu książę Filip trafił do szpitala. Jak poinformowała rodzina królewska, małżonek królowej Elżbiety II źle się poczuł, a pobyt w placówce miał być zaleconym przez lekarza "środkiem zapobiegawczym" przed ewentualnym pogorszeniem stanu zdrowia 99-latka.

W poniedziałek rodzina królewska wystosowała kolejne oświadczenie odnośnie stanu zdrowia księcia Filipa. Jak poinformował Pałac Buckingham, mąż królowej Elżbiety II został właśnie przetransportowany karetką do londyńskiego Szpitala św. Bartłomieja. Filip pozostanie w placówce przynajmniej do końca przyszłego tygodnia, a wszystko to w związku z badaniami i obserwacją już istniejącej choroby serca.