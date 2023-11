Książę Harry i Meghan Markle chcą spędzić święta z rodziną królewską... Problem w tym, że NIKT ICH NIE ZAPROSIŁ!

Błąd 26 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

O buahhhhaaaa grunt się HM pali pod nogami, propozycji brak, Medżi Poo musi płacić za ścianki i jeszcze ją pracownik agencji popycha jak niepełnosprytną- to się zachciało zaproszeń do zamku.... Ewentualnie materiał im się na kolejne książki skończył, sławy brak, chcieli by się ogrzać w blasku Royal Family. To by był największy błąd Karola przyjąć te niedojdy obgadujące z powrotem.