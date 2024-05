Książę Harry i Meghan Markle mają kłopoty. Ich fundacja została uznana przez prokuraturę za "ORGANIZACJĘ PRZESTĘPCZĄ"

tfusk 34 min. temu zgłoś do moderacji 52 13 Odpowiedz

Składniki na kurczak pieczony z warzywami - najprostszy i najlepszy przepis 750 g kawałków kurczaka 500 g ziemniaków 2 średnie marchewki 2 małe cukinie 2 spore cebule 10 ząbków czosnku 2 łyżki przyprawy do kurczaka 4 łyżki oleju 10 pomidorków koktajlowych 1 łyżeczka suszonego oregano 1 łyżeczka suszonej bazylii 1/2 łyżeczki płatków chili sól świeżo zmielony czarny pieprz Przygotowanie dania kurczak pieczony z warzywami - najprostszy i ... najlepszy przepis Ziemniaki, marchewki oraz cebulę obieramy, cukinię myjemy :) W żadnym wypadku nie odwrotnie :) Ziemniaki kroimy na sporą kostkę, taką na jeden kęs. Cukinie kroimy na półplastry o grubości około 1 cm. Podczas zakupów wybieramy cukinie jak najmniejsze, bo takie są jędrne po upieczeniu. Cebule, polecam cukrowe lub czosnkowe, kroimy wzdłuż na grube kawałki. Marchewki zaś kroimy na ukośne plastry, które będą apetycznie wyglądać po upieczeniu. Pokrojone warzywa wrzucamy do miski. Kolejność wrzucania nie ma znaczenia :) Doprawiamy suszonymi ziołami: oregano, bazylią, płatkami chili oraz solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Przypraw wrzucamy sporo, soli jak najmniej. Wlewamy olej i mieszamy, by wszystkie kawałki warzyw pokryły się przyprawami i olejem. Już świetnie wyglądają, nieprawdaż, a to dopiero przecież początek :) Kawałki kurczaka - ja wybieram podudzia i udka, ale mogą być inne, doprawiamy naszą ulubioną przyprawą do kurczaka. Najlepiej by zawierała mało soli i żadnych dodatków chemicznych. Przyprawę wcieramy w mięso. Na patelni rozgrzewamy olej. Wkładamy kawałki kurczaka i smażymy na średnim ogniu przez 2-3 minuty z każdej strony, aż ładnie się przyrumienią. Na dużą blachę, wyłożoną papierem do pieczenia, przekładamy warzywa. Dzięki temu zabiegowi mycie blachy będzie łatwe i błyskawiczne. Pomiędzy kawałki warzyw wkładamy kawałki kurczaka. Dodajemy nieobrane ząbki czosnku, wciskamy je pomiędzy warzywa i mięso. Wszystko przykrywamy folią do pieczenia, ale niezbyt dokładnie. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 60 minut. Po tym czasie wyjmujemy z piekarnika. Usuwamy folię. Dodajemy pomidorki koktajlowe. Już by się chciało jeść, ale jeszcze trzeba troszkę poczekać :) Naczynie ponownie wstawiamy do piekarnika, tym razem nastawionego na 220 stopni i zapiekamy przez 10 minut, by pomidorki apetycznie się przypiekły. Gotowe danie posypujemy niezbyt drobno posiekaną natką pietruszki.