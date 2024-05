Książę Harry i Meghan Markle ODRZUCILI zaproszenie na ślub ojca chrzestnego Archiego. "Chcą uniknąć spięć"

Wiki 57 min. temu zgłoś do moderacji 48 6 Odpowiedz

Gazeta „The West Australian” ujawniła, że jeden z królów Nigerii, który nadał pseudo tytuł córy dla Meghan, został ujawniony jako oszust i skazany, który został dwukrotnie deportowany z USA i nie może tam nigdy wrócić. Jego poddani również wzywają do obalenia go jako króla, twierdząc, że wykorzystywał seksualnie dziewczęta i kobiety, a jeden ze swoich byłych partnerów oskarżał go o napaść na tle seksualnym. To są szarlatani, których można by wyplenić przy odpowiedniej staranności. Harry i jego opiekun to pośmiewisko.