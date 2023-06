Książę Harry i Meghan Markle przylecą na urodziny Karola III? Wiadomo, jakie są szanse

Marcin 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No może mogliby przylecieć, ale w karetach siedzą tylko pracujący royalsi, na balkonie pracujący royalsi, to co mieliby tam robić? Kilkanaście godzin lotu, pakowanie dzieci, a przecież oni są przeciwni monarchii ;) Mógłby im ktoś w końcu pomóc w tym odcięciu się od monarchii - żadnych tytułów, żadnego miejsca w sukcesji i już. A tak to niby odchodzą, ale nie do końca. Są albo nie są. Najbardziej męczące jest to, że było tak szumnie ogłaszane odchodzenie z rodziny królewskiej, a i tak nadaje się tytuły im dzieciom i zaprasza na te wszystkie wydarzenia, których oni przecież nie uznają. Straszne to jest dla obserwatora.