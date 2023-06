Meghan Markle i książę Harry jednak wkrótce się ROZSTANĄ? Zagraniczne media mają kolejny "dowód"

Meghan Markle i książę Harry rozstaną się? Media piszą o kolejnym "dowodzie"

Krążące po sieci wieści postanowił skomentować rzecznik pary, który stanowczo im zaprzeczył. Mimo to stale pojawiają się kolejne "dowody" świadczące o kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego. Jednym z nich ma być fakt, że na gali Woman of Vision Awards aktorka pojawiła się bez pierścionka zaręczynowego na palcu. Jak wskazuje "The Mirror", 41-latka ograniczyła się jedynie do wartej 26 tysięcy złotych bransoletki od Cartiera i wysadzanych kamieniami kolczyków J.Crew.