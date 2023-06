Książę Harry i Meghan Markle coraz bliżej rozwodu? Nie świętowali nawet ROCZNICY ŚLUBU

Książę Harry i Meghan Markle pobrali się w maju 2018 roku . By być razem, pokonali wiele przeszkód . Wydawało się, że jak w bajce dziewczyna z ludu poznała swojego księcia i będą żyć razem długo i szczęśliwie. A jednak coraz więcej wskazuje na to, że w ich małżeństwie nie dzieje się zbyt dobrze . Czyżby różnica kulturowa była zbyt duża?

Meghan i Harry: historia jak z bajki

Gdy Harry i Meghan ogłosili zaręczyny, wydawało się, że zmienią oblicze monarchii. Wreszcie ktoś z ludu, ze zwykłej rodziny, miał zostać royalsem. Zanim jednak doszło do bajkowego ślubu, piętrzyły się trudności. Udało im się pokonać wszystkie .

Przez dwa lata pełnili królewskie obowiązki, by ogłosić, że sprawowane funkcje i zainteresowanie mediów ich przytłaczają. W 2020 roku przeprowadzili się do Ameryki. Wciąż jednak podkreślali, że najważniejsza jest dla nich miłość oraz bezpieczeństwo swoje i ich dwójki dzieci. W walce z mediami i rodziną królewską razem stanowili siłę. Co roku dzień swojego ślubu traktowali jak święto. Nawet pałac zamieszczał w mediach społecznościowych wzmiankę o wyjątkowości tego dnia.