Książę Harry i Meghan Markle "planują wielką amerykańską fetę" na 2. urodziny księżniczki Lilibet? Ekspertka zdradza szczegóły

Jak będą wyglądać amerykańskie urodziny księżniczki Lilibet?

O dziwo na temat przyjęcia z okazji 2. urodzin księżniczki jak do tej pory nie wiemy zbyt wiele. Susseksowie upewnili się, aby do mediów nie przedostał się przedwcześnie żaden szczegół. Magazynowi OK! udało się jednak skontaktować z ekspertką w dziedzinie zwyczajów rodziny królewskiej, Jennie Bond. Znawczyni przewiduje, że możemy spodziewać się "fety w iście amerykańskim stylu". Niewykluczone, że na przyjęciu pojawią się największe gwiazdy Hollywood, w tym zaprzyjaźnione z Susseksami Oprah Winfrey i Serena Williams.