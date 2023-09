Książę Harry i Meghan Markle raczą się zimnym piwkiem na meczu siatkówki w Niemczech (ZDJĘCIA)

Gosc 48 min. temu zgłoś do moderacji 3 17 Odpowiedz

Poprostu William nie mial tylu historii do sprzedania co Harry wiec nie mogl odejsc z rodziny bo by nie mial na czym zarobic. Wiec musi teraz synom zakladac shorty i wymuszac usmiechy. Ale na pewno wolalby pic piwo na meczu w Düsseldorfie, uczestniczyc w talk show i miec kurnik w ogrodzie, no i Oprah Winfrey za plotem.