Książę Harry i Meghan Markle tryskają wyśmienitymi humorami na meczu hokeja. To uciszy plotki o KRYZYSIE w związku? (WIDEO)

genia 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

W fundacji weteranów brakuje ok. 15 mln. Mówi się, że poszły na zachcianki HiM (opłacano ich wystawne życie). Dwóch głównych dyrektorów z zarządu z tego powodu zostało z dnia na dzień zwolnionych. Teraz przez 7 dni są w Kanadzie (i pajacują - byli na meczu hokeja i będą organizować różne ustawki aby odwrócić uwagę od brakujących pieniędzy). Lady C kilka dni tego mówiła o ich kłopotach finansowych w różnych fundacjach (znikające kwoty + "pranie").