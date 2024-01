Książę Harry i Meghan nazwali córkę Lilibet bez zgody Elżbiety II?! "Była wściekła JAK NIGDY"

Olka 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Przecież trąbiono o tym już dawno! Obudziliście się dopiero?? 🤦🤦🤦 To było wyjątkowo żenujące tak się podlizywać zupełnie bez wyczucia! Gdyby nazwali Elizabeth, to byłoby ok i tak właśnie Harry zasugerował babci, że dadzą córce na imię po babci. Królowa więc myślała, że Elizabeth. A oni dali Lilibeth, czyli indymbebi osobiste zdrobnienie, którym nazywano ją w dzieciństwie. I Harry specjalnie nie wyjaśnił dokładnie, żeby wprowadzić babcię w błąd i żeby mówić, że to za jej zgodą. No bo to zdrobnienie od razu kojarzy ich córkę z królową, a Elizabeth jest jednak bardzo powszechnym imieniem.