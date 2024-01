Księżna Kate nie odwiedziła UMIERAJĄCEJ królowej. Ujawniono powód

Kiedy stan zdrowia seniorki rodu Windsorów uległ gwałtownemu pogorszeniu, jej najbliżsi bez chwili wahania ruszyli do Balmoral. To właśnie w szwedzim zamku, będącym prywatną posiadłością royalsów, królowa zmarła w otoczeniu swoich najbliższych. Książę Harry nie był jedynym nieobecnym w tym niezwykle trudnym dla rodziny królewskiej momencie. Na ostatnie spotkanie z Elżbietą nie dotarła także księżna Kate .

Księżna Kate nie towarzyszyła królowej Elżbiecie w ostatnich chwilach. Ujawniono powód

Wokół nieobecności księżnej Walii przy łożu śmierci 96-letniej władczyni pojawiło się mnóstwo spekulacji. Jedna z nich głosiła, że Kate otrzymała prośbę o nieprzyjeżdżanie do Balmoral we wrześniu ub.r. Pogłoska została zdementowana w najnowszej biografii króla Karola III, prezentującej całą jego drogę życiową aż do koronacji na króla Wielkiej Brytanii.