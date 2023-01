Książę Harry żali się na zachowanie rodziny w dniu śmierci Elżbiety II. "To było OKROPNE"

Happy 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ten znów o sobie. Rozumiem że jakby co ciotka nie zapytała czy chce pożegnać się z babcią to by się nie pożegnał a potem by twierdził że nikt go nie poprosił by pożegnać się z babcią. A ogólnie to poleciał pożegnać się z babcią ale nie wiedział czy to dobry pomysł. Powiem Wam że intryguje mnie sposób myślenia tego człowieka. Bez Megan on po prostu nie wie co ma robić.